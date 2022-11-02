Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Циципас обыграл Эванса во втором круге «Мастерса» в Париже

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
02 ноября 2022 15:04

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Дэниэла Эванса во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету Эванса - два эйса, одна двойная ошибка и не реализован один брейк-пойнт.

В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Корантен Муте (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Циципас обыграл Эванса во втором круге «Мастерса» в Париже
Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
02.11.2022 15:04
Теннис
Кафельников не верит, что Касаткина может выиграть итоговый турнир WTA
Россиянка попала в группу с первой ракеткой мира Игой Швентек.
01.11.2022 14:29
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев обыграл Изнера во втором раунде «Мастерса» в Париже
Россиянин увеличил свои шансы на участие в итоговом турнире ATP.
01.11.2022 14:23
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен соперник Медведев по второму кругу «Мастерса» в Париже
Ранее россиянин квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.
01.11.2022 08:35
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Первая ракетка мира Алькарас может сняться с турнира в Париже
Испанский теннисист испытывает дискомфорт из-за болей в колене.
31.10.2022 20:53
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов победил своего первого соперника по «Мастерсу» в Париже
Напор российского теннисиста не выдержал аргентинец Баес.
31.10.2022 16:29
Теннис
автор: Максим Скороходов
Карацев на старте «Мастерса» в Париже проиграл японцу Нисиоке
Матч продолжался полтора часа.
31.10.2022 15:06
Теннис
автор: Максим Скороходов
Касаткина призналась, что многое черпает для себя в мужском теннисе
Спортсменка является первой ракеткой России.
31.10.2022 11:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович - о «Мастерсе» в Париже: Здесь мне всегда было хорошо
Один из последних крупных турниров начнется 31 октября.
30.10.2022 23:03
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев рассказал, когда произошел перелом в финале с Шаповаловым
Первая ракетка России выиграл в Вене второй титул в сезоне.
30.10.2022 20:05
Теннис
автор: Максим Скороходов
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
«Айнтрахт» сотворил историю, «Бавария» набрала 18 очков из 18! Немецкий день в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов групповой турнир завершился еще в трех группах.
От защиты Бивола до титульника Нурмагомедова! Что ждет фанатов бокса и ММА в ноябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков третьего осеннего месяца.
У Симеоне — кризис жанра! Как «Атлетико» проиграл «Порту» и остался без евровесны
В группе B Лиги чемпионов «матрасники» уступили в Порту (1:2) и заняли последнее место в своем квартете, оставшись даже без плей-офф Лиги Европы.
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика