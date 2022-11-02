Циципас обыграл Эванса во втором круге «Мастерса» в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах оказался сильнее представителя Великобритании Дэниэла Эванса во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Циципас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету Эванса - два эйса, одна двойная ошибка и не реализован один брейк-пойнт.

В следующем матче Циципас сыграет с победителем матча Корантен Муте (Франция) - Кэмерон Норри (Великобритания).