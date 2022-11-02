Тиафо победил Дрейпера и вышел в третий круг «Мастерса», где может сыграть с Медведевым

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера во втором круге турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 21-й ракетки мира.
Тиафо семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
На счету Дрейпера - 11 эйсов, одна двойная ошибка и не реализовано семь брейк-пойнтов.
В следующем круге Тиафо поборется с победителем матча Даниил Медведев (Россия) - Алекс Де Минаур (Австралия).
источник: «Советский спорт»