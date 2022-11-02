Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг турнира в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился к третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более 5,4 млн. евро.
В матче второго круга Алькарас победил японского теннисиста Йосихито Нисиоку со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.
На счету Алькараса 8 эйсов, одна двойная ошибка и реализация трех брейк-пойнтов из шести.
Нисиоку не сделал ни эйсов, ни допустил двойных ошибок, и реализовал единственный брейк-пойнт за матч.
Следующим соперником Алькараса станет победитель матча между болгариным Григором Димитровым и итальянцем Фабио Фоньини.
источник: «Советский спорт»