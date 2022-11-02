На Итоговом турнире ATP сыграют два российских теннисиста

Российский теннисист Андрей Рублев в третий в карьере сыграет на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможным после того как его соперники в борьбе за путевку в Турин поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фриц выбыли из турнира серии «Мастерс» в Париже. Для того, чтобы попасть на итоговый турнир ATP обоим нужна была победа в столице Франции, но оба проиграли свои матчи второго круга.

Ранее на итоговый турнир, который состоится в Турине с 13 по 20 ноября, квалифицировались россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас.

Восьмым участником итогового турнира стал канадец Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд соревнований составит 14,75 млн. долларов, что является рекордом данных турниров.