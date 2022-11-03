Первая ракетка мира Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом 5,4 млн. евро.

В матче третьего круга он победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.

На счету первой ракетки мира 1 эйс, три двойные ошибки и три из четырех реализованных брейк-пойнтов. У его соперника 3 подачи на вылет, две двойные ошибки и два из семи реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Алькарас встретится с победителем матча между норвежцем Холгером Руне и россиянином Андреем Рублевым.