Касаткина обыграла Гауфф, одержав первую победу на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф в группе «Трэйси Остин» в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу восьмой ракетки мира.

Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету Гауфф - один эйс, две двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, Касаткина одержала первую победу на турнире, а Гауфф уступила во второй раз.