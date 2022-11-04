Джокович высказался о Хачанове после победы над ним на «Мастерсе» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после победы над представителем России Кареном Хачановым в 1/8 финала «Мастерса» в Париже.

«Хачанов - теннисист, которого я действительно хорошо знаю. Он победил меня четыре года назад в финале, поэтому я понимал, что ему нравится это покрытие, нравятся эти условия», - приводит слова бывшей первой ракетки мира зарубежная пресса.

Добавим, что по ходу матча Джокович два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хачанова - два эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Джокович поборется с Лоренцо Музетти из Италии.