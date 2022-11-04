Касаткина - о победе над Гауфф: Рада, что у меня есть шансы выйти в плей-офф Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина дала комментарий после победы над представительницей США Кори Гауфф (7:6 (8:6), 6:3) на Итоговом турнире WTA.

«Было тяжело. Я очень рада, что у меня по-прежнему есть шансы выйти в плей-офф», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Добавим, что по ходу игры Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Гауфф - один эйс, две двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из восьми.

Дарья одержала первую победу на турнире, а Кори уступила во второй раз.