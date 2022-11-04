Гауф уверена, что должна была обыгрывать Касаткину на итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала свое поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в матче группового этапа итогового турнира WTA.

«У меня было много шансов. Я не смогла показать свой лучший теннис. Но тут есть чему поучиться. Надо вынести уроки. Надеюсь, в следующий раз выступлю лучше.

У меня были возможности в обоих матчах. Но я допустила много невынужденных ошибок. Думаю, мне следует подчистить это», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу восьмой ракетки мира.

Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету Гауфф - один эйс, две двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из восьми.

Таким образом, Касаткина одержала первую победу на турнире, а Гауфф уступила во второй раз.