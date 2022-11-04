Руне обратился к Рублеву после победы над ним на «Мастерсе» в Париже

Датский теннисист Хольгер Руне обратился к представителю России Андрею Рублеву, которого он обыграл в 1/8 финала «Мастерса» в Париже.

«Андрей здорово вдохновляет меня, после того как я увидел его игру вживую на молодежном Итоговом пять лет назад. Поэтому этот матч был особенным для меня», - написал спортсмен в соцсетях.

По ходу игры Рублев 9 раз подал навылет, не допускал двойных ошибок, но не реализовал ни один из шести брейпоинтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные и 2 брейка при 3 возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В четвертьфинале Руне сыграет с испанцем Карлосом Алькарасем, победившем болгарина Грегора Димитрова (6:1, 6:3).