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Алькарас прервал свой матч 1/4 финала турнира «Мастерс» в Париже

Первая ракетка мира снялся с турнира из-за травмы.
04 ноября 2022 20:33
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прервал четвертьфинальный матч против датчанина Хольгера Руне на турнире серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более 5,4 млн евро.

Испанец не стал продолжать игру во втором сете при счете 3:6, 6:6 (1:3) в пользу датского теннисиста. К этому времени матч продолжался 1 час 40 минут.

Ранее сообщалось, что Алькарас испытывает боль в колене и может пропустить турнир в Париже. Но после медицинского обследования испанец принял решение выступить в столице Франции.

В полуфинале Руне, который впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

источник: «Советский спорт»
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