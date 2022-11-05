Определились все полуфиналисты турнира «Мастерс» в Париже

Греческий теннисист Стефаном Циципас, посеянный под пятым номером, стал последним полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более 5,4 миллиона евро.
В четвертьфинале Циципас победил американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.
Его соперником в борьбе за путевку в финал турнира станет экс-первая ракетка мира Новак Джокович (6-й номер посева). В другом полуфинале встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и датчанин Хольгер Руне, который вышел в следующий круг после того как первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы.
источник: «Советский спорт»