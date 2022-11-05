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Определились все полуфиналисты турнира «Мастерс» в Париже

Во втором полуфинале встретятся Джокович и Циципас.
05 ноября 2022 08:23
автор: Александр Евграфов

Греческий теннисист Стефаном Циципас, посеянный под пятым номером, стал последним полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более 5,4 миллиона евро.

В четвертьфинале Циципас победил американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

Его соперником в борьбе за путевку в финал турнира станет экс-первая ракетка мира Новак Джокович (6-й номер посева). В другом полуфинале встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и датчанин Хольгер Руне, который вышел в следующий круг после того как первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы.

источник: «Советский спорт»
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