Саккари победила Жабер и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в матче третьего тура группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 5 млн. долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут. На счету Саккари три двойные ошибки, четыре из семи реализованных брейк-пойнтов и ни одного эйса. Жабер подала два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов.

Саккари, посеянная на турнире под пятым номером, выиграла все три матча группы и вышла в полуфинал, где встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и француженкой Каролин Гарсия.

В другом полуфинале первая ракетка мира Ига Швентек сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая досрочно заняла второе место в группе после победы Саккари над Жабер. Тунисская теннисистка и американки Джессика Пегула, которая проиграла Соболенко со счетом 3:6, 5:7, завершили борьбу на турнире.