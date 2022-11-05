Первая ракетка мира Алькарас может пропустить Итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может пропустить Итоговый турнир Ассоциации теннистистов-профессионалов (ATP) в Турине, сообщают испанские СМИ.

До турнира серии «Мастерс» в Париже Алькарас жаловался на боли в колене, но после медицинского обследования решил принять в нем участие. Однако в четвертьфинальном матче против датчанина Хольгера Руне Алькарас прервал игру во втором сете и снялся с турнира. По данным источника, испанец получил травму мышц живота.

«Я не знаю, отправлюсь ли я в Турин на итоговый турнир», - цитирует Алькараса источник.

На итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет с 13 по 20 ноября, помимо Алькараса квалифицировались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и канадец Феликс Оже-Альяссим.