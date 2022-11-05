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Руне прокомментировал победу над Оже-Альяссимом на «Мастерсе» в Париже

Датчанин пробился в финал турнира.
05 ноября 2022 20:24

Датский теннисист Хольгер Руне дал комментарий после над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале «Мастерса» в Париже.

«Это был невероятный матч с моей стороны сегодня. Я действительно придерживался плана на весь матч и использовал каждый шанс, который у меня был», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

По ходу игры Руне пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Оже-Альяссима - четыре эйса и две двойные ошибки.

За выход в финал турнира Руне поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Стефанос Циципас (Греция).

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