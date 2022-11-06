Касаткина проиграла на тай-брейке Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA.

Отметим, что 25-летняя спортсменка проиграла в матче группового раунда Каролин Гарсии из Франции.

Встреча, которая длилась два часа и 30 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Касаткина выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и смогла реализовать пять из семи брейк-пойнтов. У француженки четыре подачи навылет, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Напомним, что ранее Касаткина проиграла Иге Швентек и победила американку Кори Гауфф. Таким образом, в полуфинал турнира вышли представительница Польши и Гарсия.

Из группы «Нэнси Ричи» в плей-офф вышли Мария Саккари из Греции и белоруска Арина Соболенко.