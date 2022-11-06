«Сейчас всё ненавижу». Касаткина - о вылете с Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на поражение от Каролин Гарсии из Франции в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Отметим, что после этой встречи 25-летняя спортсменка потеряла шансы выйти в полуфинал соревнований.

«Сейчас я все ненавижу. Разочарована и ничего не хочу делать. Стоит признать, что это все равно был лучший сезон в моей карьере. Если бы кто-то в начале сезона сказал, что я буду на Итоговом турнире, то, наверное, не поверила бы», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

Добавим, что Дарья уступила Гарсии со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5). Касаткина впервые в карьере играла на Итоговом турнире.