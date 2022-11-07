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Соболенко сыграет с Гарсией в финале итогового турнира WTA

Белоруска сенсационно выбила первую ракетку мира Швентек в полуфинале.
07 ноября 2022 09:34
автор: Александр Шульгин

В финале итогового турнира WTA сыграют француженка Каролин Гарсия и представительница Белоруссии Арина Соболенко.

Накануне состоялись два полуфинальных поединка, в которых Гарсия обыграла гречанку Марию Саккари (6:3, 6:2), а Соболенко сенсационно расправилась с первой ракеткой мира Иго Швентек (6:2, 2:6, 6:1).

Напомним, от России в турнире принимала участие Дарья Касаткина, которая не смогла выйти в плей-офф. Отметим, что россиянка как раз выступала в одной группе со Швентек и Гарсией.

Финальный поединок состоится 8 ноября.

источник: «Советский спорт»
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