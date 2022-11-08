Кудерметова в паре с Мертенс стала победительницей Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс из Бельгии стала победительницей Итогового турнира WTA.

В решающем поединке они победили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Добавим, что чешская пара защищала титул, завоеванный год назад.

Стоит отметить, что российско-бельгийский дуэт уступал в решающем сете со счетом 2:7. Игра продолжалась 1 час и 44 минуты.

Кудерметова и Мертенс допустили три двойных ошибки, а также реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Крейчикова и Синякова на двоих совершили две подачи навылет, пять двойных ошибок. Чешки смогли реализовать все три брейк-пойнта.

Россиско-бельгийская пара не допустила ни одного поражения по ходу турнира.