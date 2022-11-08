Гарсия обыграла Соболенко и стала победительницей Итогового турнира WTA

Завершился финальный матч Итогового чемпионата WTA между Каролин Гарсия из Франции и представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Победу во встрече, которая продолжалась один час и 40 минут, одержала шестая ракетка мира. Счет матча - 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Гарсии.

На счету Каролин – одиннадцать эйсов, одна двойная ошибка. Также француженка реализовала единственный брейк-пойнт.

Азаренко совершила четыре подачи навылет, три двойные ошибки, не имея возможности сделать брейк.

Добавим, что Гарсия выиграла Итоговый турнир впервые в карьере.