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Кудерметова отреагировала на победу в финале Итогового турнира в парном разряде

Впервые за восемь лет на соревнованиях победила россиянка.
08 ноября 2022 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в решающем матче Итогового чемпионата WTA в парном разряде.

Напомним, что вместе с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 11:9.

«Cложно говорить, потому что очень много эмоций. Мы с Элисе очень счастливы и гордимся нашей работой. Когда счет на тай-брейке был 2:7, я сказала Мертенс, что нам нужно верить, оставаться позитивными и продолжать работать», - цитирует Кудерметовау сайт WTA.

Добавим, что Вероника стала шестой российской теннисисткой, выигравшей этот титул в парном разряде. Ранее победу праздновали

Анна Курникова (1999, 2000), Елена Дементьева (2002), Надежда Петрова (2004,2012), Мария Кириленко (2012), Екатерина Макарова и Елена Веснина (2016).

источник: «Советский спорт»
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