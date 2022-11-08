Кудерметова отреагировала на победу в финале Итогового турнира в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу в решающем матче Итогового чемпионата WTA в парном разряде.

Напомним, что вместе с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:2, 4:6, 11:9.

«Cложно говорить, потому что очень много эмоций. Мы с Элисе очень счастливы и гордимся нашей работой. Когда счет на тай-брейке был 2:7, я сказала Мертенс, что нам нужно верить, оставаться позитивными и продолжать работать», - цитирует Кудерметовау сайт WTA.

Добавим, что Вероника стала шестой российской теннисисткой, выигравшей этот титул в парном разряде. Ранее победу праздновали

Анна Курникова (1999, 2000), Елена Дементьева (2002), Надежда Петрова (2004,2012), Мария Кириленко (2012), Екатерина Макарова и Елена Веснина (2016).