Женская сборная Казахстана по теннису досрочно выиграла у Великобритании

Женская сборная Казахстана досрочно победила команду Великобритании на групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг, проходящем в шотландском Глазго.

Во втором поединке действующая победительница Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (22-я ракетка мира) победила британку Хэрриет Дарт. Встреча, которая продлилась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной.

На счету представительницы Казахстана пять эйсов, две двойные ошибки и четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. У Дарт два эйса, семь двойных ошибок и только один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Следующими соперницами сборной Казахстана в группе С станут испанские теннисистки.

Действующими обладателями Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые были отстранены от текущего розыгрыша решением Международной теннисной федерации (ITF).