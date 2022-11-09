Две российские теннисистки оказались в топ-10 по итогам 2022 года

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова вошли в десятку лучших теннисисток по итогам 2022 года, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликовавшем итоговый рейтинг.

После окончания итогового турнира WTA, в календаре сезоне 2022 года осталось пять турниров, но они уже не повлияют на распределение мест.

Рейтинг возглавила польская теннисистка Ига Швентек, набравшая 11085 очков. Это второй результат в истории WTA тура. Больше польской теннисистки набирала только Серена Уильямс в 2013 году – 13260.

Россиянки Касаткина и Кудерметова заняли восьмое и девятое места. В сотню лучших теннисисток по итогам года вошли Екатерина Александрова (19-е место, 1910 очков), Людмила Самсонова (20, 1910), Анастасия Потапова (43, 1119), Анна Калинская (58, 886), Анна Блинкова (80, 750) и Варвара Грачева (95, 658).

Топ-10 рейтинга WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 11085

2. Онс Жабер (Тунис) – 5055

3. Джессика Пегула (США) – 4691

4. Каролин Гарсия (Франция) – 4375

5. Арина Соболенко (Белоруссия) – 3925

6. Мария Саккари (Греция) – 3871

7. Коко Гауфф (США) – 3646

8. Дарья Касаткина (Россия) – 3435

9. Вероника Кудерметова (Россия) – 2795

10. Симона Халеп (Румыния) – 2661.