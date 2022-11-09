Рублев и Медведев сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют на выставочном турнире Саудовской Аравии., который пройдёт с 8 по 10 декабря.

Как сообщают организаторы мероприятия, в соревновании также примут участие немец Александр Зверев, Кэмерон Норри из Великобритании, австриец Доминик Тим и Стэн Вавринка из Швейцарии. Имена других участников турнира станут известны позднее.

Напомним, что Медведев и Рублев сыграют на Итоговом чемпионатеATP. Заключительное официальное соревнование пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.