Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рублев и Медведев сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Соревнование в Дирии пройдет с 8 по 10 декабря.
09 ноября 2022 17:40
автор: Александр Поволоцкий

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют на выставочном турнире Саудовской Аравии., который пройдёт с 8 по 10 декабря.

Как сообщают организаторы мероприятия, в соревновании также примут участие немец Александр Зверев, Кэмерон Норри из Великобритании, австриец Доминик Тим и Стэн Вавринка из Швейцарии. Имена других участников турнира станут известны позднее.

Напомним, что Медведев и Рублев сыграют на Итоговом чемпионатеATP. Заключительное официальное соревнование пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рублев и Медведев сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии
Соревнование в Дирии пройдет с 8 по 10 декабря.
09.11.2022 17:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Две российские теннисистки оказались в топ-10 по итогам 2022 года
Женская теннисная ассоциация опубликовала итоговый рейтинг 2022 года.
09.11.2022 09:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Женская сборная Казахстана по теннису досрочно выиграла у Великобритании
Победу команде принесла триумфатор Уимблдонского турнира Елена Рыбакина.
09.11.2022 00:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова отреагировала на победу в финале Итогового турнира в парном разряде
Впервые за восемь лет на соревнованиях победила россиянка.
08.11.2022 11:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Гарсия обыграла Соболенко и стала победительницей Итогового турнира WTA
Соревнования проходили на стадионе «Дикис Арена» в американском Форт-Уэрте.
08.11.2022 08:55
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова в паре с Мертенс стала победительницей Итогового турнира WTA
Представительница России выиграла трофей впервые с 2016 года.
08.11.2022 08:25
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Соболенко сыграет с Гарсией в финале итогового турнира WTA
Белоруска сенсационно выбила первую ракетку мира Швентек в полуфинале.
07.11.2022 09:34
Теннис
автор: Александр Шульгин
«Сейчас все ненавижу». Касаткина - о вылете с Итогового турнира WTA
Россиянка занимает восьмое место в мировом рейтинге WTA.
06.11.2022 11:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Соревнования проходят в американском городе Форт-Уэрт.
06.11.2022 10:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина проиграла на тай-брейке Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022 09:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Как заработать на Месси с коэффициентом 20? Специальные ставки на бомбардиров ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на бомбардирские подвиги участников стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу.
Радужными повязками по хараму! Почему Англия ненавидит ЧМ-2022
Многие страны не в восторге от проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, но сильнее всех недовольство выражают англичане.
Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Роналду против «Барселоны» — в 1/16 финала Лиги Европы! Жребий в Ньоне был беспощаден к фаворитам
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика