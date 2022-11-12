Надаль оценил свои шансы на победу в Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о предстоящем Итоговом турнире ATP, оценив свои шансы на успех.

По словам испанца, если бы он понимал, что не сможет претендовать на что-то значимое, то не поехал бы на турнир.

«Я очень мало играл в эти месяцы, но думаю, что у меня есть шансы, несмотря на все негативные события, произошедшие после Уимблдона», – приводит слова Надаля итальянский журналист Марио Боккарди в Twitter.

Напомним, Итоговый турнир будет проходить с 13 ноября в Турине. Надаль на групповой стадии проведет матчи с норвежцем Каспером Руудом, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и американцем Тэйлором Фрицем.