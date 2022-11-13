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Медведев прокомментировал итоги жеребьевки Итогового турнира ATP

Россиянин считает, что попал в равную группу.
13 ноября 2022 18:20
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу результатов жеребьевки Итогового турнира ATP.

Отмечается, что пятая ракетка мира попал в группу к соотечественнику Андрею Рублеву. Также в одной группе с россиянами выступят серб Новак Джокович и грек Стефан Циципас.

«Мне кажется, что это сложная жеребьевка. Хотя в другой группе тоже очень качественные теннисисты. В любом случае, просто не будет. Если хочешь выиграть этот турнир, нужно побеждать лучших. Наша группа довольно равная, поэтому каждый заслуживает выйти в полуфинал», – приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что по результатам жеребьевки во вторую группу попали Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Феликс Оже-Альссим (Канада) и Тейлор Фритц (США).

Напомним, что Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Из двух групп в стадию полуфинала пройдут четыре спортсмена.

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