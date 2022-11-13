Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о своих шансах выиграть итоговый турнир АТР.

«Кто выиграет турнир? Не могу ответить на этот вопрос, потому что надеюсь, что это буду я. Но я не из тех парней, которые будут говорить: «Это я выиграю на этой неделе». Это почти суеверие, что после таких фраз победить не получится. Надеюсь, я буду играть в хороший теннис, и постараюсь взять титул», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, Медведев попал в одну группу со своим соотечественником Андреем Рублевым, а также греком Стефаном Циципасом и сербом Новаком Джоковичем.

Соревнования уже стартовали в итальянском Турине.