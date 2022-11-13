Касаткина осталась довольна своими результатами в минувшем сезоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала прошедший сезон великолепным для себя.

«Спасибо, сезон-2022, ты был великолепным для меня. Но всего этого не произошло бы без поддержки моих близких. Увидимся в 2023 году, хочу большего», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Касаткина выиграла два индивидуальных турнира, а в итоговых соревнованиях WTA в США не смогла выйти из группы.

Главным достижением россиянки стало возвращение в десятку мирового женского рейтинга, где на данный момент она занимает восьмую позицию.