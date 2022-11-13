Оже-Альяссим - о поражении от Рууда: Я предполагал, что из-за дебюта мне будет некомфортно

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим дал комментарий после от представителя Норвегии Каспера Рууда (6:7(4:7), 4:6) в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Сегодня я чувствовал себя хорошо. На самом деле, никаких проблем. Я предполагал, что из-за дебюта мне будет некомфортно», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что Рууд за встречу пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейкпоинт. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов и 3 двойные, но не заработал ни одного брейкпоинта.

Этот матч был первым в зеленной группе. Позже на корт в Турине выйдут испанец Рафаэль Надаль и американец Тэйлор Фритц.