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Фритц в двух сетах победил Надаля на групповом этапе Итогового турнира АТР

Матч длился 1 час 39 минут.
14 ноября 2022 00:57
автор: Максим Скороходов

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил на групповом этапе Итогового турнира АТР испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Фритц за матч 8 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и сделал 2 брейка из девяти возможностей выиграть гейм на подаче соперника.

Надаль брейкпоинтов не имел, также на его счету 7 эйсов и 4 двойных.

Ранее в зеленой группе норвежец Каспер Рууд победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором туре, который пройдет для «зеленых» 15 ноября, Надаль сыграет с Оже-Альяссимом, а Фритц - с Руудом.

источник: «Советский спорт»
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