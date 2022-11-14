Фритц в двух сетах победил Надаля на групповом этапе Итогового турнира АТР

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил на групповом этапе Итогового турнира АТР испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 6:1.
Фритц за матч 8 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и сделал 2 брейка из девяти возможностей выиграть гейм на подаче соперника.
Надаль брейкпоинтов не имел, также на его счету 7 эйсов и 4 двойных.
Ранее в зеленой группе норвежец Каспер Рууд победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Во втором туре, который пройдет для «зеленых» 15 ноября, Надаль сыграет с Оже-Альяссимом, а Фритц - с Руудом.
источник: «Советский спорт»