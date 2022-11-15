Джокович в двух сетах победил Циципаса на Итоговом турнире АТР

Сербский теннисист Новак Джокович в матче группового этапа Итогового турнира АТР победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

По ходу игры Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные и сделал один брейк, имея две возможности выиграть гейм на чужой подаче.

Циципас не совершал двойных и не реализовал единственный брейкпоинт, также на его счету девять эйсов.

Напомним ранее в красной группе россиянин Андрей Рублев в решающем тай-брейке победил своего соотечественника Даниила Медведева. Матч закончился со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (11:9) в пользу Рублева.

16 ноября Андрей сыграет против Джоковича, а Даниил - с Циципасом.