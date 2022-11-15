Медведев намерен выиграть следующие матчи Итогового турнира АТР и выйти из группы

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о проигранном своему соотечественнику Андрею Рублеву (7:6, (11:9), 3:6, 6:7(9:11)) матче на групповом этапе Итогового турнира АТР.

«У нас были и другие отличные матчи в прошлом, хотя, возможно, они не были такими близкими в последнем сете, но мы уже встречались один раз на Открытом чемпионате США, и у нас было два тай-брейка. Я помню, что на одном из них я упустил счет 6:2, так что у нас было несколько напряженных игр. Очевидно, я очень разочарован своим поражением, хотя в целом вполне доволен тем, как прошла игра. Я очень жду следующих матчей, хочу постараться их выиграть и пройти групповой этап», - сказал Медведев испанским журналистам.

Позже серб Новак Джокович в двух сетах оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6 (7:4)).

16 ноября Медведев сыграет с Циципасом, а Андрей - против Джоковича.