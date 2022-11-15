Джоковича допустят до Australian Open-2023

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович будет допущен до Открытого чемпионата Австралии 2023 года.
По данным местных СМИ, министр иммиграции Эндрю Джайлз отменит трехлетний запрет на въезд Джоковича в страну.
Напомним, что санкции на Джоковича были наложены в связи с его антипрививочной позиции, ранее его не хотели пустить в Австралию из-за подозрения в подделке справки о перенесении коронавируса.
В итоге, Джокович пропустил Australian Open-2023.
источник: «Советский спорт»