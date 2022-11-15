Надаль выявил интересную закономерность своих матчей против Оже-Альяссима на итоговых турнирах АТР

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль отметил, что его поединки против Феликса Оже-Альяссима в рамках итоговых турниров АТР всегда носят решающий характер.

«Финалы ATP стали для нас с Феликсом регулярным турниром, в котором проигравший едет домой. Я понимаю, что должен улучшить свою игру, и надеюсь, что буду готов и сделаю это.

Феликс показал невероятный теннис на заключительных этапах сезона, выиграв три титула подряд и хорошо выступив. Это ещё один большой вызов для меня», - приводит слова испанца американская пресса.

Напомним, в своих первых матчах оба теннисиста потерпели поражение. Проигравший в очной встрече потеряет шансы на выход в плей-офф турнира.