Надаль проиграл Оже-Альяссиму и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира АТР

В матче группового этапа Итогового турнира АТР Рафаэль Надаль проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу канадца, который 15 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету Надаля всего один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при пяти попытках.

Таким образом, Надаль лишился шансов на выход в полуфинал турнира. Оже-Альяссим занимает третье место, и его судьба решится в последнем туре.