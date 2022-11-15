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Надаль проиграл Оже-Альяссиму и лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира АТР

Испанец потерпел два поражения подряд на групповом этапе.
15 ноября 2022 18:26
автор: Александр Шульгин

В матче группового этапа Итогового турнира АТР Рафаэль Надаль проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу канадца, который 15 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету Надаля всего один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при пяти попытках.

Таким образом, Надаль лишился шансов на выход в полуфинал турнира. Оже-Альяссим занимает третье место, и его судьба решится в последнем туре.

источник: «Советский спорт»
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