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Женская теннисная ассоциация исключила Кубок Кремля из календаря 2023 года

Также не будет проведен турнир в Санкт-Петербурге.
15 ноября 2022 19:22
автор: Александр Евграфов

В календаре юбилейного, 50-го по счету, тура Женской теннисной ассоциации (WTA) не будет турниров, проводимых в России. Это стало известно после опубликования календаря турниров на 2023 год на сайте организации.

Февральский турнир WTA-500 в Санкт-Петербурге и октябрьский Кубок Кремля (WTA-500) не значатся в календаре.

Также стали известны даты проведения турниров Большого шлема. Матчи Открытого чемпионата Австралии состоятся с 16 по 29 января, Открытый чемпионат Франции на кортах «Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня, Уимблдон – с 3 по 16 июля, а Открытый чемпионат США с 28 августа по 10 сентября.

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