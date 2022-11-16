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Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам года

Поражение Надаля на Итоговом турнире ATP гарантировало испанцу первую строчку рейтинга.
16 ноября 2022 10:06
автор: Александр Евграфов

Испанец Карлос Алькарас завершит сезон первой ракеткой мира, несмотря на пропуск Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможным после того как его соотечественник Рафаэль Надаль проиграл второй матч группового раунда канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и лишился шансов на выход из группы.

Другой конкурент Алькараса грек Стефанос Циципас проиграл Новаку Джоковичу.

Алькарас пропускает Итоговый турнир ATP из-за травмы. Испанец начинал год 32-й ракеткой мира, и по ходу сезона отыграл 31 место, что стало лучшим показателем в истории для теннисиста, возглавляющего рейтинг. Ранее достижение принадлежало Джоковичу, который прошел путь к вершине рейтинга, начав год 12-м.

источник: «Советский спорт»
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