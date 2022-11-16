Рууд гарантировал себе выход из группы на Итоговом турнире ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал вторую победу на групповом этапе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Турине с призовым фондом 14,75 млн. долларов.

Встреча с американцем Тейлором Фритцем завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу представителя Норвегии. Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут.

Рууд сделал 14 эйсов, совершил три двойные ошибки и выиграл три из четырех брейк-пойнтов. У Фритца 15 эйсов, не было двойных ошибок и выиграно четыре из пяти брейк-пойнтов.

Победа позволила Рууду, посеянному на турнире под третьим номером, гарантировать себе место в полуфинале турнира, выиграв Зеленую группу.