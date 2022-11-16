«Рублев немного сбавил во втором сете». Джокович - о второй победе на Итоговом турнире ATP

Серюский теннисист Новак Джокович отреагировал на победу в матче Итогового турнира ATP против россиянина Андрея Рублева.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу экс-первой ракетки мира. Джокович гарантировал себе участие в полуфинале.

«Удалось найти правильный настрой в десятом гейме первого сета. Андрей вел 40:15 или 40:30, мы провели длинный розыгрыш, и я в нём держался. На сетболе я выполнил потрясающий прием с первой подачи. Это меня окрылило, а Рублев немного сбавил во втором сете, и я хотел это использовать в первых геймах», — заявил Джокович на корте после победы.

Добавим, что 18 ноября серб сыграет с другим россиянином Даниилом Медведевым, Рублев сразится с Стефаносом Циципасом из Греции.