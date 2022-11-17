Андрей Рублев: Матч с Джоковичем состоял только из одного сета

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на поражение от серба Новака Джоковича в матче групповой стадии Итогового чемпионата ATP в Турине.
Напомним, что седьмая ракетка мира уступил бывшему лидеру рейтинга со счетом 4:6, 1:6.
«Сегодня матч с Джоковичем состоял только из одного сета. Во второй партии я полностью перегорел», — цитируют Рублева зарубежные СМИ.
Добавим, что россиянин потерпел первое поражение на турнире. Ранее Андрей обыграл Даниила Медведева.
В третьем туре Рублев сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
источник: «Советский спорт»