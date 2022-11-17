Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open

Правительство Австралии подтвердило выдачу временной визы сербскому теннисисту Новаку Джоковичу для участия в Australian Open.

«Джоковичу предоставлена временная виза для въезда в Австралию», - приводит зарубежная пресса слова министра иммиграции страны Эндрю Джайлза.

Напомним, в январе 2022 года Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.