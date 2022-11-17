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Медведев рассказал о своем отношении к статистике после поражения от Циципаса

Россиянин потерял шансы на выход из группы итогового турнира АТР.
17 ноября 2022 12:49
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, верит ли он в числа после поражения от грека Стефаноса Циципаса в рамках группового этапа итогового турнира АТР.

«Верю ли я в числа? Это зависит от того, статистика это или нет. Если статистика, то да, я должен верить», - приводит слова россиянина пресс-служба ассоциации.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Медведев лишился шансов на продолжение борьбы.

В полуфинал может выйти другой представитель России - Андрей Рублев, если ему удастся обыграть того же Циципаса в заключительном матче.

источник: ATP
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