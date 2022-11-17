Надаль завершил Итоговый турнир АТР победой над Руудом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в последнем туре группового этапа Итогового турнира АТР победил норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 7:5.

Матч длился 1 час 44 минуты.

За это время Надаль сделал 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейка, добыв их из трех возможностей выиграть гейм на чужой подаче.

На счету Рууда четыре эйса при отсутствии двойных, а также два нереализованных брейкпоинта.

Отметим, что независимо от результата Рууд гарантировал себе первое место в группе, а Надаль завершал турнир на последнем месте в таблице.