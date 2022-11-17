Надаль после победы над Руудом признал, что сезон закончился не так, как он хотел

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал комментарий после победы над представителем Норвегии Каспером Руудом (7:5, 7:5) в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Я согласен с тем, что сезон закончился не так, как я хотел, но, по крайней мере, я закончил его победой», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что по ходу игры Надаль сделал 16 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал два брейка, добыв их из трех возможностей выиграть гейм на чужой подаче. На счету Рууда четыре эйса при отсутствии двойных, а также два нереализованных брейкпоинта.

Независимо от результата Рууд гарантировал себе первое место в группе, а Надаль завершал турнир на последнем месте в таблице.