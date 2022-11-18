Надаль объяснил, почему не сыграет за Испанию на Кубке Дэвиса: Как известно, я старею

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил, почему отказался сыграть за сборную Испании на предстоящем Кубке Дэвиса.

«Это не было вариантом. Наш капитан с самого начала сезона знал, что такого варианта не было. Представляя свою страну, я должен делать это с полной страстью, полной уверенностью и духом. Не думаю, что в этом году я смогу быть на таком уровне.

Как известно, я старею (улыбается). Даже если бы я хотел быть везде, я не могу, я просто не могу», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, испанец является пятикратным обладателем трофея в составе своей национальной команды.

Сборная России не примет участия в турнире в связи с отстранением от международных командных соревнований.