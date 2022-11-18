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Синнер рассказал, кто из теннисистов удивил его в завершившемся сезоне

Итальянец отметил нового лидера мирового мужского рейтинга.
18 ноября 2022 10:52
автор: Александр Шульгин

Итальянский теннисист Янник Синнер признался, что его впечатлило выступление испанца Карлоса Алькараса в минувшем сезоне.

«Я должен назвать Карлоса. Он завоевал 2000 очков, выиграв турнир «Большого шлема». Он побеждал Надаля и Джоковича. Он также брал титулы на грунте. Не могу не назвать Алькараса», - приводит слова Синнера зарубежная пресса.

Напомним, 19-летний Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса. Прежнее достидение принадлежало американцу Ллейтону Хьюитту, который был на год старше.

Алькарас поднялся на первую строчку после победы на US Open и уже не покидал ее до конца сезона. При этом испанец пропустил итоговый турнир АТР.

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