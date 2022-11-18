Медведев завершил Итоговый турнир АТР поражением от Джоковича на решающем тай-брейке

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Матч длился 3 часа 9 минут.

За это время Медведев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейкпоинт из шести.

На счету Джоковича девять эйсов, три двойные и два брейка при шести возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Добавим, что матч не имел турнирного значения. Медведев при любом результате оставался последнем в группе, а Джокович выходил с первого места в полуфинал на американца Тэйлора Фритца.