World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович - о Медведеве: Тяжело проиграть все матчи в решающем тай-брейке, я его очень уважаю

Российский спортсмен поставил антирекорд.
18 ноября 2022 21:48
автор: Максим Скороходов

Сербский теннисист Новак Джокович высказал слова поддержки после победы на россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге Итогового турнира АТР со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Напомним, что Медведев первым в истории проиграл во всех матчах Итогового турнира АТР в решающем тай-брейке.

«Тяжелые три матча для него, проигрыш 7:6 в третьем сете во всех трех матчах. Это непросто, но он потрясающий игрок. Я очень уважаю его, это была отличная», - сказал Джокович журналистам.

Добавим, что их матч не имел турнирного значения. Медведев при любом результате оставался последним в группе, а Джокович выходил с первого места в полуфинал на американца Тэйлора Фритца.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Джокович - о Медведеве: Тяжело проиграть все матчи в решающем тай-брейке, я его очень уважаю
Российский спортсмен поставил антирекорд.
18.11.2022 21:48
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового тура АТР на решающий тай-брейках
Даниил занял последнее место в группе.
18.11.2022 20:18
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев завершил Итоговый турнир АТР поражением от Джоковича на решающем тай-брейке
Россиянин ранее потерял шансы на выход в полуфинал.
18.11.2022 19:26
Теннис
автор: Максим Скороходов
Синнер рассказал, кто из теннисистов удивил его в завершившемся сезоне
Итальянец отметил нового лидера мирового мужского рейтинга.
18.11.2022 10:52
Теннис
автор: Александр Шульгин
Надаль объяснил, почему не сыграет за Испанию на Кубке Дэвиса: Как известно, я старею
Теннисист занимает второе место в мужском мировом рейтинге.
18.11.2022 08:58
Теннис
автор: Александр Шульгин
Надаль после победы над Руудом признал, что сезон закончился не так, как он хотел
Испанец завершил выступление на Итоговом турнире ATP.
17.11.2022 20:30
Теннис
Надаль завершил Итоговый турнир АТР победой над Руудом
Игра не имела важного значения.
17.11.2022 17:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев рассказал о своем отношении к статистике после поражения от Циципаса
Россиянин потерял шансы на выход из группы итогового турнира АТР.
17.11.2022 12:49
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open
Серб сможет выступить на первом в новом году турнире «Большого Шлема», несмотря на скандал в январе.
17.11.2022 10:37
Теннис
автор: Александр Шульгин
Андрей Рублев: Матч с Джоковичем состоял только из одного сета
Заключительный турнир сезона проходит в Италии.
17.11.2022 00:30
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Пивное «эмбарго», рекорд «Барселоны» и проблемы Коста-Рики на таможне. Футбол переключается на режим ЧМ-2022
Последние новости перед стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу в Катаре.
«Кинут» на 16 миллионов? Что «МЮ» сделает с Роналду
Пока Криштиану Роналду готовится к стартующему 20 ноября чемпионату мира, клуб, которому пока принадлежит португалец, планирует наказать его за скандальные высказывания по максимуму.
Давно такого не было: Гран-при — без Тутберидзе! Золото в Самаре разыграют фигуристки Соколовской
В субботу и воскресенье пройдет пятый, предпоследний этап российской серии Гран-при.
Суперконкурс прогнозов на ЧМ-2022: угадывайте результаты — получайте денежные призы!
«Плеймейкер» приглашает болельщиков футбола принять участие в конкурсе на звание лучшего прогнозиста чемпионата мира в Катаре с призовым фондом 200 000 рублей.
Дагестан получит первого чемпиона Bellator! Расклад и ставки на турнир с участием Немкова и Нурмагомедова
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет крупный турнир Bellator 288, в главных боях которого будут представлены россияне - Вадим Немков и Усман Нурмагомедов. «Плеймейкер» взвесил шансы.
На камбэк от Овечкина всегда найдется победный буллит от Бучневича! Русские звезды НХЛ устроили «безумие» (видео)
Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, а заодно помог «Вашингтону» отыграться с 0:3 в гостях у «Сент-Луиса», который все же праздновал победу в серии буллитов (5:4 Б) благодаря Павлу Бучневичу.
Победа Хэмилтона под занавес сезона! Расклады и лучшие ставки на Гран-при Абу-Даби
18 - 20 ноября на легендарной трассе «Яс Марина» в ОАЭ пройдет заключительный этап сезона «Яс Марина». «Плеймейкер» взвешивает шансы гонщиков и команд.
Как Андерсону победить Немкова. Аргументы американца против российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего американец может отобрать у россиянина титул в полутяжелой категории.
Как Немкову победить Андерсона. Аргументы в пользу российского чемпиона
В ночь на 19 ноября в Чикаго пройдет знаковый турнир Bellator 288, главным событием которого станет бой-реванш Вадима Немкова и Кори Андерсона. «Плеймейкер» объясняет, за счет чего россиянин может защитить титул в полутяжелой категории.
Радулов спасает Знарка! Как хет-трик опальной звезды принес «Ак Барсу» победу над СКА
Казанцы выиграли важнейший матч регулярного чемпионата у питерских армейцев (5:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика