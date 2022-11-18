Джокович - о Медведеве: Тяжело проиграть все матчи в решающем тай-брейке, я его очень уважаю

Сербский теннисист Новак Джокович высказал слова поддержки после победы на россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге Итогового турнира АТР со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Напомним, что Медведев первым в истории проиграл во всех матчах Итогового турнира АТР в решающем тай-брейке.

«Тяжелые три матча для него, проигрыш 7:6 в третьем сете во всех трех матчах. Это непросто, но он потрясающий игрок. Я очень уважаю его, это была отличная», - сказал Джокович журналистам.

Добавим, что их матч не имел турнирного значения. Медведев при любом результате оставался последним в группе, а Джокович выходил с первого места в полуфинал на американца Тэйлора Фритца.