Рублев прокомментировал победу над Циципасом и выход в полуфинал итогового турнира АТР

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом в рамках группового этапа итогового турнира АТР в Турине и выход в полуфинал соревнований.

«Я не сдавался. Продолжал бороться и играть. Я немного потерял контроль над эмоциями, когда глупо проиграл подачу при счёте 40:0 в первом сете и дал волю своим эмоциям. Но потом я просто продолжал бороться и играть, и у меня появились шансы. Я так и думал, что они у меня будут, если я просто сделаю всё возможное. Мне удалось переломить ход матча, и я счастлив, что вышел в полуфинал», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Рублева. Этот успех позволил ему выйти в полуфинал соревнований, в котором он сыграет с Каспером Руудом.

Вторым теннисистом, который продолжит борьбу за титул из этой группы, стал Новак Джокович. Даниил Медведев потерпел три поражения и занял последнюю строчку в квартете.