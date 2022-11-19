Медведев признался, что он слабее Джоковича и других представителей «большой тройки»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что уступает Новаку Джоковичу и другим представителям «большой тройки».

«У нас было несколько тяжелых матчей с Новаком. Он лидирует по результатам в личных встречах, несмотря на то что я выиграл несколько важных матчей. Я определенно не близок к Новаку по уровню. Может быть, только когда мы играем, да, но в целом меня нельзя сравнивать ни с ним, ни с кем-либо из «Большой тройки», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, в рамках группового этапа итогового турнира АТР Медведев проиграл все три своих матча и завершил выступление. Россиянин уступил своему соотечественнику Андрею Рублеву, греку Стефаносу Циципасу и Джоковичу.

Серб и Рублев вышли в полуфинал соревнований.